昨年実施され大好評だった「ライトノベル展」が、今年もSHIBUYA TSUTAYAに帰ってきました！ 渋谷にいまだビビってしまう古のオタクですが、行かないわけにはいきません。冬休み気分が日に日に高まってくる2025年12月19日（金）から28日（日）まで入場無料！で開催中の「ラノベ展」、今年も大充実の内容でした。興奮冷めやらぬままレポートします！筆名：よるの えこ■ラノベの世界に没入！ 全身でラノベを浴びる1階世界