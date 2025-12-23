俳優の横浜流星が主演を務め、14日に最終回を迎えたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の確定視聴データが23日、NHKから発表された。放送100年の節目に制作された本作は、インターネット配信サービス「NHKプラス」で歴代大河ドラマ最多となる平均視聴数を記録し、新たな視聴スタイルの広がりを示す結果となった。【写真あり】“妻”と一緒にクランクアップした横浜流星本作は、日本のメディア産業やポップカルチャー