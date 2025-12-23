¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï23Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»î¹ç¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨5»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡ÖÂëº×SUMMERBOOST¡×¤Ï9»î¹ç¤Ë³ÈÂç¤È¤Ê¤ë¡£Íèµ¨¤Ï6·î30Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï7·î1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5¡¢10¡¢11¡¢12Æü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¹±Îã¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼¡×¤ä¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¶å½£¥Ç¡¼¡×¤â°ú¤­Â³¤­³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£