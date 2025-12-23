¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬¤­¤ç¤¦¡¢92ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2ÅÙ¤ÎÆþ±¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡È¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡É¤Î¥Ï¥¼¤Î¸¦µæ¤Ë¤âÎå¤Þ¤ì¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¾å¹Ä¹¡ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤È¼ê¤ò·Ò¤®¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¾å¹Ä¤µ¤Þ¡£¤­¤ç¤¦¡¢92ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤Û¤«¡¢Â¹¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Ë¬¤ì¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÏÉÂ¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤·¤¿¡£5·î¤È7·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌµ¾É¸õÀ­¿´¶Úµõ·ì¡×¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ç2ÅÙÆþ