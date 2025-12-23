¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê²ÐºÒ¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤¬ÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢²Æ¤Ë¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë·ÈÂÓÍÑÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¡¢¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡×¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï³¹¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¾èµÒ¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÎÈ¯²Ð¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡Æâ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£Áê¼¡¤°²ÐºÒ¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ÂÐ