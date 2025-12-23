政府は23日、人工知能（AI）政策の指針となる「AI基本計画」を閣議決定した。「世界で最もAIを開発・活用しやすい国」を目指し、政府主導で「普段使い」を促進。医療や防災、人口減少といった課題に対応できるようにする。海外と比べ利活用が進んでいないことに危機感を示し、開発競争で「反転攻勢」に出るとうたった。計画は9月に全面施行したAI法に基づく。介護、金融など多様な業界への導入を支援するほか、待遇向上による