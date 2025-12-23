スポーツ・ポッドキャスターのビル・シモンズが、テイラー・スウィフトの婚約者でＮＦＬのスーパースター、トラヴィス・ケルシーが「彼女との間に子供をもうけている」と主張し、テイラー妊娠の噂に火を点けている。米芸能サイト「ページ・シックス」が２２日、報じた。シモンズは、すでにプレーオフ出場を逃しているトラヴィスのチーム、カンザスシティ・チーフスが２１日にテネシー・タイタンズに敗れ、４年連続スーパーボウ