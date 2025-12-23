立憲民主党の安住淳幹事長は２３日、国会内で会見。野田佳彦代表が次期衆院選で、公明党の斉藤鉄夫代表の選挙区・広島３区に同党候補者を擁立しない考えを示したことに対応した。同党は衆院選で公明党に対し候補者調整を見据えた連携を呼びかけているという。同選挙区は昨年で衆院選で同党候補が斉藤氏に敗れている。野田氏は２２日に訪問先で同区の候補者対応について「公明党の代表のところに（立憲候補者を）ぶつけること