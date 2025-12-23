メ～テレ（名古屋テレビ） サッカーのピッチ上で躍動するのは選手だけではありません。愛知県内の進学校に通う男子高校生が、審判として12歳以下の県代表を決める大事な試合を任されました。 11月に愛知県で行われたサッカー大会。 小学生の子どもたちに交じってピッチ内を走る黒いユニホームの男性、この試合の主審を務める北村匠さんです。 北村さんは1級から4級まであるサッカーの審判