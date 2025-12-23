70年代ロックの伝説的バンド、リトル・フィート（Little Feat）が全盛期に発表した傑作群のデラックス・エディションが日本でもセールス好調だという。アメリカンミュージックの真髄を鳴らしてきた彼らの音楽が、結成55年を超えた今も求められる理由とは？音楽評論家／翻訳家の五十嵐正に解説してもらった。リトル・フィートは来たる2026年に「ラスト・フェアウェル・ツアー」を始める。半世紀以上の歴史を持つ偉大なるバンドも