去年7月の豪雨で被災した戸沢村蔵岡地区の集団移転に向けた住民説明会が22日夜に開かれ、全ての世帯が集団移転に同意したことが報告されました。一方、およそ3割の住民が村が提案する移転先とは別の場所への移転を希望していることも明らかになりました。戸沢村蔵岡地区は去年7月の豪雨で地区全域が浸水し、集団移転に向けた検討が進められています。戸沢村は移転先として村内の名高地区に新たな住宅団地を整備し、さらに現在の仮