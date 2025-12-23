歌手の倖田來未が２３日、都内で「ＴｉｋＴｏｋＬＩＶＥＡｌｌＳｔａｒｓ２０２５」のスペシャルオープニングアーティストとして登場した。「皆さん元気ですか！」と大きな声で登場し、「ＸＸＸ」で３人のダンサーとともにキレキレのダンスを披露。代表曲の「キューティーハニー」と「愛のうた」を歌唱した。さらに、ＴｉｋＴｏｋで再ブームを起こした「め組のひと」をカバーし、客席も巻き込む演出で会場を盛り上げた