公正取引委員会が調査する記事の無許可使用イメージ公正取引委員会が、生成人工知能（AI）を使った国内外の大手IT企業の検索サービスについて、調査に乗り出すことが23日分かった。検索結果を表示する際に報道機関の記事を無許可で使用するのは、独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」などに当たる可能性があるとみている。対象企業は、AI検索を提供するLINEヤフーや米グーグル、マイクロソフトとみられる。チャットGPTの米オー