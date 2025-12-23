NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年12月19日付で、アメリカ企業SpaceX（スペースX）の有人宇宙船「Crew Dragon（クルードラゴン）」によるISS＝国際宇宙ステーションへの有人宇宙飛行ミッション「Crew-12（クルー12）」に割り当てられた4名の宇宙飛行士を発表しました。打ち上げは2026年2月16日以降JAXA油井宇宙飛行士らと交替【▲ NASAの「Crew-12」ミッションのクルー。左から：NASAのJessica Meir宇宙飛行士、NASAのJack Hatha