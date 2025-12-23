東京電力ホールディングスが柏崎刈羽原発のある新潟県に自社の業務に使うデータセンターの設置を検討していることが23日、関係者への取材で分かった。大災害に備えリスクを分散する。人工知能（AI）開発用として増加する電力需要を背景に、情報通信企業の誘致も目指す。柏崎刈羽原発の再稼働に必要な地元同意手続きは終わり、東電は来年1月に6号機を再稼働する方針だ。年間約1千億円の収支改善を見込むが、福島第1原発事故の廃