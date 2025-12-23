スシローは、2025年12月22日から、全国の店舗で「ミルキーキャラメルナッツパフェ」を販売しています。専属パティシエが開発したこだわりスイーツ今回登場した「ミルキーキャラメルナッツパフェ」は、キャラメルムースの上にカラメルソースとスポンジ・バニラアイス・ホイップを重ね、一番上にキャラメルアイスをのせた期間限定スイーツ。アーモンドとチョコプレッツェル、ストロベリー味のミニハートチョコをトッピングすることで