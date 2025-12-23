º£Æü¤ÎÄ«¥É¥é¸«¤¿¡© Æü¾ï¤ÎÏÃÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËºÇÅ¬¤ÊÄ«¥É¥é¡ÊÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢ËèÆü¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÂ³¤±¤Æ10Ç¯Ä¶¤¨¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤ÈÄ«¥É¥é¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè62²ó¡Ê2025Ç¯12·î23ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼ÌÚËó Åß¡Ë¾¾Ìî²È¤ÎÀ¤ÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶äÆóÏºÃË¤ÎÂ­¸µ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬¾¾Ìî²È¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¡£