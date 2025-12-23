ËÜ½£¤È¶å½£¤ò·ë¤Ö´ØÌç¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë°Æ¤òNEXCOÀ¾ÆüËÜ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ¾å¤²¤ÏÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë6·î¤È4Ç¯¸å¤Î2030Ç¯¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ë¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ²¼´ØÂ¦¡¢Ìç»ÊÂ¦¤È¤â¤ËETCÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È´ØÌç¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¿·¤¿¤ÊÄÌ¹ÔÎÁ¶â°Æ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ë¸½ºß¤Î160±ß¤«¤é230±ß¤Ë¤½¤Î4Ç¯¸å¤Î2030Ç¯¤Ë300±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«Ãæ·¿¼Ö¤äÂç·¿¼Ö¤Ê¤É¤Ç