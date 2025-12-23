中国メディアの中新経緯は22日、「来年、金価格は5000ドル（約78万円）を突破するのか」と題し、金の価格上昇について報じた。記事は、22日の金現物取引で初めて1オンス当たり4400ドル（約68万6000円）を突破し、史上最高値を更新したと報道。中国外為投資研究院の李鋼（リー・ガン）氏は「米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策見通しが実質的に転換し、インフレが持続的に鈍化、雇用市場も限界的に冷え込み、世界的な金利水準が