トランプ米大統領は12月22日、米国がグリーランドを必要とするのは、重要な鉱物を獲得するためではなく、国家安全保障のためだと表明しました。同大統領はこの発言に先立つ21日、地域に重要な戦略的意義があるとして、ルイジアナ州のランドリー州知事をグリーンランド担当特使に任命すると発表しています。ランドリー氏は21日、「グリーンランドを米国の一部にするため努力する」とソーシャルメディアXに投稿しました。一方、デン