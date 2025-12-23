都内で高騰する火葬料金をめぐって、火葬場を運営する「東京博善」が会見し高いと指摘される料金は妥当であると訴えました。「東京博善」は都内7か所ある民間が運営する火葬場のうち、6か所を運営しています。23日の会見で「東京博善」は「火葬事業を取り巻く環境を理解いただくことが重要」として、第三者機関による調査結果を提示し、都内の火葬能力や東京博善の料金の妥当性を説明しました。火葬料金9万円が高いと指摘されてい