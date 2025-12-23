9月に行われた陸上の世界選手権女子100メートル障害の中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）が23日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。25年に困惑したエピソードを語った。中島はスタート前パフォーマンスで大人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター猗窩座のポーズをして話題となっていた。「陸上の人ってよりかは、ポーズの人っていうのが目立ってしまって…“鬼滅の人”って子どもたちから言われるよう