大食いタレントのギャル曽根（40）が22日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ3時間SP」に出演。ギャル曽根一家の“爆食い旅”の様子を公開した。ギャル曽根一家の年末恒例の食べ納め旅として、母、弟、13歳の長男、9歳の長女の5人でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を1泊2日で訪れた。年に何度も足を運ぶ程のUSJファンのギャル曽根一家。ギャル曽根は「めちゃくちゃ来ます。毎年、年パスを持ってるくらい。乗り物もだけど、レス