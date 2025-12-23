5月に行われた「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025」で優勝したツートライブ周平魂（41）が23日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。5歳の息子が優勝を祝福してくれたことを明かした。周平魂は「（優勝して）3日後か4日後に5分だけ家帰れる瞬間があって、その瞬間に奥さんと5歳の息子に会ってうれしかったですね」と語った。「ガチャって開けた瞬間に息子が、僕のこと普段“とと”って呼んでたんで