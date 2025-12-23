CBC特別解説委員の石塚元章氏が23日のTBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。ニセ警察官詐欺に若い層もダマされてしまうことについてコメントした。警察官を名乗ってスマートホンなどで動画を生配信する手口で犯罪が急増していることについて、MCを務める石井亮次が「特殊詐欺の認知件数2万2657件、これ前年の同じ時期と比べてめちゃくちゃ増えてます。金額も、被害額は1096億7000万円で昨年に比べて607億円、単価も