【モデルプレス＝2025/12/23】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している “Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が12月22日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】「ラヴ上等」塗装業美女「肌が陶器レベル」衝撃のすっぴん姿◆鈴木ユリア、すっぴんリップ姿を公開鈴木は「すっぴんリップですみません」「常にどうってことねえ精神」とつづり、フードにファーがあしらわ