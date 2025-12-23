ÎòÂåÁíÍý¤Î»÷´é³¨¤¬Æþ¤Ã¤¿Åò°û¤ß¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡¢´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¤Î»³»ÖÀ½Æ«½ê¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÆ¯¤¤¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤â¡ÉÀ¸»º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡©ÎòÂåÁíÍý¤Î»÷´é³¨Æþ¤Ã¤¿Åò°û¤ß ¹â»ÔÁíÍý²Ã¤ï¤êÃíÊ¸»¦Åþ Ž¢¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄŽ£ ¡Ê»³»ÖÀ½Æ«½ê ²ÃÆ£µ®¿ÎÀìÌ³¡Ë ¢¨10·î2Æü ¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª ³«É¼Æü2ÆüÁ° 10·î2Æü ¡Ö¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡Ïº¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ê¿·ÁíºÛ¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡× ¢¨10·î6Æü ÁíºÛÁª³«É¼Æü2