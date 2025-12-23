ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、「緊張したこと」というテーマでメールを募集しました。「友だちの披露宴でスピーチを頼まれたときは、めちゃくちゃ緊張しました」というリスナー。スピーチでは、当時流行っていた“新婦の取り扱い説明書”を作って読み上げたのだそう。かなりの練習をしたにもかか