冬の午後を彩るいちご尽くし 名古屋で極上のティー体験 冬の午後、いつものティータイムを特別な時間にしてくれる季節限定メニューが『アフタヌーンティー・ティールーム』から登場。 12月26日(金)より、甘酸っぱいいちごを主役にした新作スイーツ&ティーが順次発売されるという嬉しいニュースが届きました。 見た目も味わいも華やかなラインナップは、名古