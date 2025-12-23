2025年12月23日、はちみつの甘さとゆずの香りに包まれる「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」が登場しました。スターバックスから提供してもらったので実際に飲んでみました。しあわせを運ぶ「午（うま）」の干支デザインカップで、心満たされる新年を祝うスターバックス® チルドカップ 「DELIGHT ME™ ゆずハニーティーラテ」12月23日（火）より期間限定発売 ― はちみつの甘さとゆずの香りにふんわり包