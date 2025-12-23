ÀÅ²¬¸©¤Ï23Æü¡¢ÁðÆåµå¾ì¤Ë¡¢´ë¶ÈÌ¾¤Ê¤É¤ò°¦¾Î¤È¤·¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¸¢Íø¡Ö¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡×¤ò¡ÖÀÅ²¬Å´Æ»¡×¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¸©¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£23Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬»Ô¤Î¸©±Ä¡¦ÁðÆåµå¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê°¦¾Î¤Ï¡Ö¤·¤º¤Æ¤Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁðÆå¡×Î¬¤·¤Æ¡È¤·¤º¥¹¥¿¡É¤Ç¤¹¡£¸©¤ÏºâÀ¯·òÁ´²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÁðÆåµå¾ì¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í2¼Ò¤«¤é±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö