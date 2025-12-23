楽天の西口直人投手（２９）が２３日、本拠地の楽天モバイルで契約交渉に臨み、３５００万円増の年俸５０００万円でサインした（金額はいずれも推定）。２３年９月の右ひじトミー・ジョン手術から復活した今季、すべて中継ぎで５２試合に登板して３勝１敗１セーブ３１ホールド、防御率１・０７と救援陣を支える働きをみせた。侍ジャパンにも選ばれて１１月の韓国代表との強化試合にも登板。来季に向けては「任せていただいた場面