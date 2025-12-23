楽天の内星龍投手（２３）が２３日、本拠地の楽天モバイルで契約交渉に臨み、１３００万円増の年俸４４００万円でサインした（金額はいずれも推定）。来季からチームに加わる前田健太投手（３７）について、「普通に見に行っていた立場なんで。昔の自分に言ってやりたいですね、前田さんと一緒に野球するよって」と笑顔を見せながら、「あの年齢で海外でやられていて、やっぱりすさまじいメンタルと能力という部分がある。いろん