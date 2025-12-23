£±£·Æü¡¢ËÌµþ»ÔÌ©±À¶è¤ÎÂÀ»ÕÆÖÏÂ±à¸ø±à¤Ç±©¤ò¹­¤²¤ë¥Ï¥¯¥Á¥ç¥¦¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿³ÔÏ¢Í§¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î23Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»ÔÌ©±À¶è¤ÎÂÀ»ÕÆÖÏÂ±à¸ø±à¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Ï¥¯¥Á¥ç¥¦¤Î»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡££±£·Æü¡¢ËÌµþ»ÔÌ©±À¶è¤ÎÂÀ»ÕÆÖÏÂ±à¸ø±à¤Ç±©¤ò¹­¤²¤ë¥Ï¥¯¥Á¥ç¥¦¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿³ÔÏ¢Í§¡Ë£±£·Æü¡¢ËÌµþ»ÔÌ©±À¶è¤ÎÂÀ»ÕÆÖÏÂ±à¸ø±à¤Ç±©¤òµÙ¤á¤ë¥Ï¥¯¥Á¥ç¥¦¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿³ÔÏ¢Í§¡Ë£±£·Æü¡¢ËÌµþ»ÔÌ©±À¶è¤ÎÂÀ»ÕÆÖÏÂ±à¸ø±à