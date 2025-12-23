¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÎÓÎéÆà¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¾®ÎÓÎéÆà¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¶ÛµÞ¤ÎÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±¹â·ì°µ¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÛµÞ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¼ê¤¬Ëã¿ì¤ÇÆ°¤­¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÂåÍý¤ÇÉ×¤¬½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Êì»Ò¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£½Ð»ºÁ°¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö·ì°µ¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â²á¤®¤Æ´í¸±¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¶Û