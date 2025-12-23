「ＳＧ・第４０回スーパースター王座決定戦」が２７〜３１日に埼玉県の川口オートレース場で開催される。このＰＲのため、川口市経済部公営競技事務所の荒井大樹主査ら関係者が２３日、今大会に出場する佐藤励（２５）＝川口・３５期＝と、同場のイメージガールを務める夜道雪（よみち・ゆき）を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。年末の“オートレースの聖地”川口を彩る『スーパースターフェスタ』には、今年も全