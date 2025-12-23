外国人観光客らでにぎわう浅草寺の雷門前＝11月、東京・浅草渡航前の訪日外国人にオンラインで滞在目的などを尋ねて入国可否を判断する電子渡航認証制度「JESTA（ジェスタ）」の創設に合わせ、政府が2千〜3千円を軸に手数料徴収を検討していることが23日、関係者への取材で分かった。今年の訪日客は初の年間4千万人を超える見通しで、一定の手数料収入が見込まれる。2028年度中の運用開始を目指しており、今後使途を詰める。新