Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî»Ô¤ÎÅÔ±Ä½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À­1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²Ð»ö¤Î¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì23Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÉðÂ¢Ìî»ÔÎÐÄ®¤Ë¤¢¤ëÅÔ±Ä½»Âð¤Î4³¬¤Ç¡ÖÎÙ¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÌ¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É16Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µß½õ¤µ¤ì¤¿½÷À­1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢