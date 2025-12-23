·²ÇÏ¸©ÉÙ²¬»Ô¤Ï23Æü¡¢Æ±»Ô¤ÎÌ¯µÁ»³¤Ç8Æü¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿²ÐºÒ¤¬ÄÃ²Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌó30¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤È»î»»¡£²ÐºÒÈ¯À¸¤Î³ÎÇ§¤«¤éÄÃ²Ð¤Þ¤ÇÈ¾·î¤òÍ×¤·¤¿¡£