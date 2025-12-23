任期満了に伴い2026年3月に行われる石川県知事選挙について、連合石川は23日、現職の馳浩氏の推薦を決めました。知事選をめぐっては、すでに出馬を表明している現職の馳浩氏と、新人で前の金沢市長・山野之義氏の2人が、連合石川に推薦を求めていました。23日開かれた連合石川の執行委員会では、中小企業対策などへの評価を踏まえ、執行部から馳浩氏の推薦が提案され、全会一致で決定しました。連合石川が支援する国民民主党石川県