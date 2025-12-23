24日は日本の東の高気圧が北へ追いやられていきます。代わりに日本付近には低気圧や前線が次々と近付いてくるため、全国的に天気が崩れる見込みです。西日本や東日本、南西諸島ではくもりや雨となり、雷を伴った激しい雨の降る所もあるでしょう。北日本も雲が広がりやすく、所々で雨や雪が降りそうです。最低気温、最高気温共に、全国的に平年より高い所が多く、かなり高い所もある見込みです。ただ、関東甲信では日中もあまり気温