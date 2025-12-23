¢¡¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¢¦ÃË»Ò£±²óÀïµþÅÔÀº²Ú£¸£¸¡½£µ£³ËÌ³¤Æ»±É¡Ê£²£³Æü¡¦µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡ËÁ´¹ñ¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤¬³«Ëë¤·¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿Æ»Í½Áª£²°Ì¤ÎËÌ³¤Æ»±É¤Ï¡¢µþÅÔÀº²Ú¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¡£Âè£±¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡Ê£Ñ¡Ë¤Ï£±£¶¡½£±£µ¤È£±ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·Âè£²£Ñ¤ÏÌó£¶Ê¬´ÖÆÀÅÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢£¸¡½£³£³¤È°ìµ¤¤ËÆÍ¤­Êü¤µ¤ì¤¿¡££²£°£µ¥»¥ó¥Á¤ÎÎ±³ØÀ¸¥¸¥§¥²¥Ç¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥ï¥»¥°