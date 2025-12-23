¶¦Æ±ÄÌ¿®²ÃÌÁ¼ÒÊÔ½¸¶ÉÄ¹²ñµÄ¤Ç¹Ö±é¤¹¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡á23Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦Åì¿·¶¶ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï23Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®²ÃÌÁ¼ÒÊÔ½¸¶ÉÄ¹²ñµÄ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢½°±¡²ò»¶¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö½°±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤Æ¤â»²±¡¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÂ­¤ê¤Ê¤¤¹½¿Þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£À¯¸¢¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¹ñÌ±¤ËÍý²ò¤òÆÀ¤ëÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÀ®