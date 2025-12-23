ºÇÄãµ¤²¹¤¬2.4ÅÙ¤Þ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¿´¡£°ìÊý¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï´ØÅìÅìËÌ¤Ê¤É¤Ç¡¢10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹â²¹¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡£¤¹¤Ç¤Ë³ÆÃÏ¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³·Á¡¦¾å»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ¢²¦±îÁÒ¥¹¥­¡¼¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢Àî¸ýË­¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤ÈÀÑÀã¥¼¥í¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£12·î19Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬20Æü¡¦21¤ÈÏ¢Æü¡¢°ÛÎã¤Î¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀã¤¬²ò¤±¡¢21Æü¤ÎÃë¤´¤í¤«¤éÎ×»þµÙ¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¢²¦±îÁÒ¥¹¥­¡¼¾ì¡¦Àî¸ýË­¼ÒÄ¹¡§20¤È21Æü¤ÎÃÈµ¤