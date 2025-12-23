【井上、中谷との試合を熱望するネリ、同陣営の見方は？】来る12月27日、サウジアラビアのリヤドで、WBA/WBC/IBF/WBO統一スーパーバンタム級チャンピオンの井上尚弥（大橋／32歳）が、32勝（17KO）1引き分けのメキシカン、アラン・ピカソ（25歳）との防衛戦に臨む。"モンスター"井上への挑戦が内定している中谷潤人（M.T／27歳）も、同じ興行のセミファイナルに出場する。試合に向けて調整を行なう中谷31戦全勝27KOで４階級制