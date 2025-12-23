鈴木裕司・健介「YK BROTHERS」の挑戦（後編）そのグラブには兄弟の出身地である埼玉県の県鳥シラコバトをモチーフにしたロゴが踊る。兄の鈴木裕司さん、弟の健介さんの名前の頭文字を取ったグラブメーカー「YK BROTHERS（ワイケーブラザーズ）」は、2024年２月の立ち上げからまもなく２年を迎える。兄は大手酒類メーカー、そして弟は大手広告代理店に務めながら、「野球に恩返しがしたい」を合い言葉に、本業との二刀流をこなし