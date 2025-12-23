鈴木裕司・健介「YK BROTHERS」の挑戦（前編）慶應義塾で過ごした７年間が、自身のアイデンティティを育んでくれた。大手酒類メーカーに勤務する鈴木裕司さんは、慶應義塾高（神奈川）で春夏２度の甲子園出場を果たし、慶應義塾大でも東京六大学リーグ戦通算43試合に出場した。「慶應でよかったのは、主体性を持って野球に取り組めたことです。常にチームにとっての最善を考えながらプレーする環境で、学生ながら視座の高い野球