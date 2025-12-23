冬が本格化すると、多くの家庭で頭を悩ませるのが暖房による光熱費です。特に近年は電気代の値上がりが続き、「去年より請求額が高い」と感じている人も少なくありません。そんな中で注目されているのが、部屋全体を暖めるエアコンと、1人用電気毛布のコスト比較です。果たして、冬の暖房費を抑えるにはどちらが本当にお得なのでしょうか。 エアコン暖房の仕組みと電気代 エアコンは、外気の熱を取り込んで室内に送り込む