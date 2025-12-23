【くら寿司×TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾】 開催期間：12月26日～ ※景品がなくなり次第終了 くら寿司は、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とコラボした「オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」第3弾を12月26日より開催する。 くら寿司では、11月28日よりTVアニメ「僕のヒーロ&#