今年も多くの韓国ドラマが放送されたが、最も高い視聴率を獲得した作品は何だろうか。【写真】視聴率1位の“カップル”、オフショットに反響2025年、韓国ドラマ界で“勝ち組”となった放送局はどこだったのか。地上波3社（KBS、MBC、SBS）と、『愛の不時着』『涙の女王』を送り出してきたtvNの4局を軸に、その結果を振り返る。苦戦したKBSとMBCまず、“韓国のNHK”といえるKBSは苦戦に終わったといえる。KBSは今年、『怪しい彼女』